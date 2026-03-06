Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.– El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, señaló que la autorización del Congreso del Estado para desincorporar diversos inmuebles del patrimonio estatal responde a un procedimiento administrativo ordinario del gobierno y no puede reducirse a comparaciones simplistas que buscan equiparar decisiones distintas bajo una misma narrativa política.



Mora explicó que la desincorporación de bienes públicos es una figura jurídica prevista en la ley para permitir que determinados inmuebles puedan destinarse a fines específicos de interés público, incorporarse a instrumentos financieros del Estado o regularizar situaciones patrimoniales que ya existen en los hechos.

“En política hay una confusión muy común que hoy volvió a aparecer: creer que porque dos gobiernos utilizan el mismo procedimiento administrativo, entonces necesariamente persiguen el mismo objetivo. Esa es una forma muy elemental de analizar la realidad pública”, afirmó.

El dirigente estatal de Morena subrayó que lo relevante en estos casos no es únicamente la figura jurídica utilizada, sino el destino de los bienes, el contexto en que se toman las decisiones y el uso final que tendrán los inmuebles.

“No se puede confundir parecido con identidad, analogía con equivalencia, procedimiento con intención ni forma jurídica con contenido político. La desincorporación es un instrumento administrativo; lo que realmente importa es para qué se utiliza”, señaló.



En ese sentido, recordó que los inmuebles autorizados por el Congreso tienen destinos distintos: algunos serán utilizados para proyectos públicos como infraestructura social y espacios comunitarios, mientras que otros se integrarán a instrumentos financieros del Estado, como el Fideicomiso para el Desarrollo de Michoacán (FIDEMICH), con el objetivo de fortalecer proyectos estratégicos.

Jesús Mora consideró que parte de la discusión pública se ha visto distorsionada por comparaciones automáticas que buscan equiparar decisiones del actual gobierno con prácticas del pasado sin analizar los detalles de cada caso.

“Se ha querido instalar la idea de que si algo se parece a una decisión tomada en otro momento de la vida pública del estado, entonces necesariamente es lo mismo. Pero la política no se analiza a partir de reflejos automáticos ni de comparaciones superficiales”, expresó.



Finalmente, el dirigente morenista señaló que el gobierno encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha demostrado que el patrimonio público puede administrarse con responsabilidad, transparencia y con un objetivo claro: poner los bienes del Estado al servicio del desarrollo y del bienestar de la población.

“En Michoacán se está gobernando con una lógica distinta: los recursos públicos y el patrimonio del estado deben servir para impulsar proyectos que beneficien a la gente, no para reproducir los esquemas de opacidad que durante años frenaron el desarrollo del estado”, concluyó.