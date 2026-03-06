Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la modernización tecnológica en la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) comienza a reflejar resultados. Desde la puesta en marcha de la plataforma Denuncia en Línea 2.0, en octubre de 2025, se han recibido 24 mil 699 denuncias, de las cuales el 30 por ciento fueron presentadas a través de medios digitales, consolidando este mecanismo como una vía cada vez más utilizada por la ciudadanía para acceder a la justicia.

Torres Piña subrayó que estas cifras evidencian un avance significativo en el proceso de digitalización institucional, al facilitar que las y los ciudadanos puedan presentar denuncias sin necesidad de trasladarse a una agencia del Ministerio Público.

Por su parte, el Director General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística, Jorge Luis Gallardo Jacobo, explicó que la plataforma Denuncia en Línea 2.0, desarrollada por la propia institución, representa una evolución en el modelo de denuncias digitales, al establecer criterios claros sobre la información admisible, tiempos de respuesta y mecanismos de atención.

Detalló que esta herramienta se encuentra completamente integrada al sistema Acceius, lo que permite que la denuncia presentada por medios electrónicos se convierta en una modalidad formal para el inicio de Carpetas de Investigación, con comunicación documentada y seguimiento puntual de los plazos procesales hasta su posible judicialización.

En ese contexto, Gallardo Jacobo destacó también la consolidación del sistema Acceius, una plataforma web institucional que sustituyó al aplicativo anterior y que permite la gestión integral de las Carpetas de Investigación mediante expedientes digitales, incorporando una huella electrónica que registra cada movimiento procesal y fortalece la transparencia.

“Acceius permite administrar el expediente digital desde el momento de la recepción de la denuncia hasta la determinación del caso, garantizando trazabilidad operativa, evitando la recaptura de información y reduciendo duplicidades o inconsistencias en los datos. Además, concentra documentos e información en un solo punto de control, lo que fortalece la transparencia y reduce la revictimización de las y los ciudadanos”, explicó.

El sistema opera a partir de una base de datos integrada bajo estándares de gobernanza y protección de datos, además de contar con mecanismos de alertamiento y seguimiento interno que fortalecen el control institucional y el monitoreo de los procesos de investigación.

“Este canal digital garantiza trazabilidad desde el primer contacto con la institución, mediante un sistema de acceso controlado para agentes del Ministerio Público, directivos y personal validador, a través de roles y permisos auditables”, agregó.

Finalmente, el funcionario resaltó que tanto las denuncias presentadas de manera presencial como aquellas recibidas a través de medios digitales se integran automáticamente al sistema Acceius, el cual realiza su canalización correspondiente y establece los plazos procesales para el inicio de la investigación y, en su caso, su posterior judicialización.

Con estas acciones, la FGE refrenda su compromiso de fortalecer la eficiencia institucional, mejorar la atención a la ciudadanía y consolidar un sistema de procuración de justicia más ágil, transparente y accesible.