Morelia, Michoacán, a 30 de enero del 2026.- Ante los recientes acontecimientos que se ha registrado en la entidad, el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, lamentó profundamente que existan actores políticos que busquen obtener beneficios personales o partidistas a costa del dolor ajeno.

“La política debe ser una herramienta de construcción y auxilio, no un carro de rapiña. Usar una tragedia para atacar o ganar simpatías no solo es una bajeza política, es una muestra de falta de humanidad y de corazón”, sentenció el legislador.

Ocampo subrayó que, frente a situaciones de emergencia o pérdida, la prioridad absoluta debe ser la atención a las víctimas y el apoyo a las familias, dejando de lado cualquier diferencia ideológica. Señaló que el debate público debe elevarse para proponer soluciones estructurales y no para profundizar las heridas de la sociedad.

“Quien utiliza el sufrimiento de la gente como bandera de campaña, demuestra que no le interesa el estado, sino el poder. Hago un llamado a la madurez y a la prudencia. Michoacán nos necesita trabajando juntos, con empatía y respeto absoluto por quienes hoy atraviesan un momento difícil”, concluyó.