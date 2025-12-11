La Huacana, Mich., 11 de diciembre de 2025.-Reyes Galindo Pedraza, diputado por el Distrito 22 de Múgica destacó que con la nueva Clínica de Heridas que se inauguró este jueves en el Hospital de La Huacana, mejorará notablemente la calidad de vida de la población de este municipio.

“Estoy muy contento porque finalmente se concreta una sentida petición de la gente, en la que coordinando los esfuerzos con Manuel Bucio, director del Hospital y con la presidenta municipal, Yaritza Rosas, hicimos realidad este proyecto para brindar una mejor atención a las y los usuarios”, indicó.

Así lo expresó el congresista, tras acompañar a las autoridades locales y a personal de este hospital a la inauguración de este espacio, donde dijo, se brindarán cuidados especializados para heridas crónicas y complejas que se presentan en personas diabéticas; así como

úlceras, quemaduras en las que se procurará la aceleración de la cicatrización, con el objetivo de reducie infecciones y dolor, además de prevenir amputaciones especialmente en pie diabético.

“En La Huacana y en la Tierra Caliente, estamos agradecidos con el respaldo del Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Salud que dirige el doctor Elías Ibarra, el IMSS-Bienestar y la Jurisdicción Sanitaria de la región de Apatzingán, que hicieron posible este importante logro. Por ello mi compromiso desde el Congreso michoacano, sigue firme para seguir impulsando el bienestar de todas las familias”, puntualizó Reyes Galindo.