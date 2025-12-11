Pátzcuaro, Michoacán, 11 de diciembre del 2025.- Como resultado de acciones de investigación y prevención de delitos contra el medio ambiente en el municipio de Pátzcuaro, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) efectuó el decomiso de un camión, una grúa y dos camionetas, así como 13 rollos de madera, producto de una tala clandestina.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, agentes de la Guardia Civil respondieron a una denuncia recibida a la línea de emergencias 911. Con el acompañamiento de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) y en apoyo a la Policía Municipal, el personal de la SSP detectó las unidades en la localidad de El Durazno.

El aseguramiento fue de 13 rollos de madera de diferentes dimensiones, una camioneta de la marca Chevrolet y una más Nissan con reporte de robo, además de un camión y una grúa. El producto y los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Acciones integrales y coordinadas dentro del Plan Paricutín dan resultados, por lo que se invita a la población a llamar al 911 en caso de emergencias o de manera anónima al 089 para reportar cualquier delito ambiental.