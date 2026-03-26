Tzitzio, Mich.- Jueves 26 de marzo de 2026.- Un incendio forestal ha crecido de manera rápida en una zona boscosa del municipio de Tzitzio, siniestro que fue reportado desde la tarde de ayer miércoles y el cual generó la movilización de varios elementos de corporaciones de rescate, policiales y del Ejército Mexicano para combatirlo.

La quemazón ha devastado bastante flora y fauna silvestre y con los fuertes vientos se intensificó de manera alarmenate. Trascendió extraoficialmente que hasta el momento el fuego arrasó con una considerable cantidad de hectáreas.

Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), acudieron al mencionado lugar junto con efectivos de la Guardia Nacional (GN), Guardia Civil (GC), militares, así como brigadistas voluntarios y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), esto para hacerle frente al siniestro, controlarlo y detener el avance.

Los rescatistas instalaron un puesto de mando en la comunidad de Pie de Las Mesas, desde donde parten para internarse al bosque y enfrentar el incendio. Por el momento no hay riesgo de que las llamas lleguen a poblaciones, comentaron fuentes allegadas al tema.



RED 113