Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.- “Si queremos menos violencia, debemos construir más sociedad; si queremos más paz, debemos educar en el valor de la vida”, enfatizó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa para declarar el 25 de Marzo de cada año como “Día Estatal de la Vida”.

A nombre de las y los diputados del PAN, Herrera Maldonado indicó que la protección de la vida humana no debe entenderse como un tema coyuntural o político, sino como un principio esencial sobre el cual se construye cualquier sistema jurídico y social.

“Hablar de la vida, es reconocer que inicia desde la concepción y se extiende hasta su fin natural. En este recorrido, cada etapa tiene el mismo valor; la vida que comienza en el vientre materno, como la de una niña, un niño, un joven, una mujer, un adulto mayor. No hay vidas ni de primera ni de segunda”.

Acompañada por asociaciones civiles y ciudadanas, la legisladora panista recalcó que el contexto de inseguridad que vive el país y el estado, que se refleja en hechos como asesinatos, feminicidios y desapariciones, evidencia la necesidad de reconstruir el tejido social desde sus bases.

“Son señales de que algo en nuestra sociedad necesita reconstruirse desde lo más profundo, defender la vida debe ser desde su concepción y garantizar que esa vida puede crecer y vivir en paz”.

Aseveró que establecer el 25 de marzo como el Día Estatal de la Vida, tiene la finalidad de promover la cultura de respeto, solidaridad y responsabilidad social, así como generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan las familias en la entidad.

“Este es un llamado urgente a concientizar y actuar sobre la importancia que tiene el gobierno en la construcción de paz, y como sociedad asumir la responsabilidad de proteger la vida en todas sus etapas. Defender la vida significa defender la paz, la seguridad y la esperanza”.