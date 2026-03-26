Morelia, Mich.- Jueves 26 de marzo de 2026.- Dos automóviles terminaron totalmente calcinados tras un incendio ocurrido en un domicilio en obra negra ubicado en la colonia Esther Tapia, aledaña a la colonia Jardines de Guadalupe, al poniente de la ciudad de Morelia. Autoridades policiales y de rescate informaron que únicamente hubo daños materiales.

El siniestro se registró durante la mañana de este jueves en un inmueble localizado sobre la calle Juan Guillermo Villasana, entre las vialidades Ponciano Arriaga y Francisco Sarabia. Varias personas alertaron al número de emergencias al observar una columna de humo negro de gran tamaño.

De inmediato acudieron los bomberos municipales, quienes combatieron las llamas, las controlaron y lograron sofocarlas. En la parte trasera de la vivienda había una considerable acumulación de basura, la cual también terminó carbonizada.

Por fortuna, el habitante no sufrió lesiones; fue valorado por paramédicos del Instituto Municipal de Salud (Imusa). En las labores de ayuda también apoyaron patrulleros municipales y de la Guardia Civil.

De acuerdo con vecinos, es la segunda ocasión que se registra un incendio en el comentado hogar, el primero fue hace aproximadamente seis meses. Se espera que las instancias competentes investiguen el caso.

RED 113