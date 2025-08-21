Apatzingán, Mich.- 21 de agosto de 2025.- Una vivienda de la colonia Pénjamo resultó con severos daños materiales tras registrarse un incendio sin que se reportaran personas lesionadas, fe acuerdo con la información obtenida por este medio.

El siniestro ocurrió en una casa situada sobre la calle Santiago Tapia, a escasos metros de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. La vivienda, construida con materiales y láminas de cartón, fue alcanzada rápidamente por las llamas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el domicilio se encontraba vacío al momento del incendio, lo que evitó una tragedia mayor. Fueron los vecinos quienes al notar el fuego, alertaron a las autoridades y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Los elementos de Protección Civil Municipal y los bomberos de Apatzingán se desplazaron de inmediato hasta el lugar, logrando sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a las casas aledañas.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Las autoridades mantienen bajo investigación el hecho y realizan labores de peritaje para determinar el origen del fuego, además de evaluar la magnitud de los daños.