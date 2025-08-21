Morelia, Michoacán; 21 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de su Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a la Semana del Cine de la Comisión Fílmica de Morelia (CFM), que se realizará del 25 al 29 de agosto.

En conferencia de prensa, la titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que esta actividad se impulsa en coordinación con la Muestra de Cortometraje Contemporáneo (Muestra 5C), en seguimiento al objetivo de impulsar la capacitación y profesionalización del gremio de la industria fílmica y creadores emergentes.

En ese sentido, destacó la importancia de la mancuerna entre sociedad civil y gobierno para la consolidación de proyectos, además de resaltar que dentro de las actividades programadas, por primera vez el Gobierno de Morelia proyectará la película “Asfixia”, dirigida por Kenya Márquez, en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”.

“Se trata de la primera actividad de este tipo que se realiza en Morelia y merece ser celebrada, pues simboliza la construcción de puentes culturales desde la perspectiva del derecho a la cultura para todas y todos, incluyendo a quienes están privados de su libertad, reconociéndolos como sujetos plenos de derechos humanos”, afirmó Chávez Alcaraz.

Agregó que esta actividad también contempla un conversatorio con la propia directora, en el que se abordarán temas sensibles y urgentes como la violencia de género, la resiliencia y la reinserción social, con un enfoque humano y sensible.

A lo largo de la semana también habrá talleres, masterclasses, charlas, mesas de diálogo y “networking” (redes de relaciones y negocios) a cargo de reconocidos especialistas de la industria cinematográfica, como los actores Felipe Nájera y Harold Torres, además de Terry Fernández y Mónica del Carmen, entre otros.

Cabe mencionar que en la rueda de prensa también estuvieron presentes la directora de Promoción y Vinculación Interinstitucional de SeCultura, Perla Cabrera Rojas, así como Virgina Rico Meneses, historiadora del arte, programadora y gestora cultural con trayectoria en circuitos internacionales de cine independiente y colaboradora de la Semana del Cine.

La programación se encuentra disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Morelia, así como en la página cultura.morelia.gob.mx