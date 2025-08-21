Zamora, Mich.- 21 de agosto de 2025.- Este jueves fue localizado el cadáver de un hombre en un predio ubicado entre las canchas conocidas como La Uruguaya y el Fraccionamiento Acanto II, en Zamora. La víctima presentaba huellas de violencia y se encontraba en avanzado estado de putrefacción.

El hallazgo se reportó a través de una llamada ciudadana al número de teléfono de emergencias 911. Los elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y, tras ser guiados por el denunciante, confirmaron la presencia del cuerpo sin vida, por lo que procedieron a acordonar el área y dar aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Minutos más tarde, el personal pericial y agentes ministeriales arribaron para llevar a cabo las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación que permita esclarecer el hecho.

De manera preliminar, se informó que el occiso tendría entre 25 y 30 años de edad. Vestía únicamente un short deportivo color negro y calcetines blancos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los estudios de ley y se espera que pueda ser identificado por sus familiares en las próximas horas.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación.