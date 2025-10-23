Ciudad de México, 23 de octubre 2025.- El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) invita a las juventudes de todo el país a sumarse a la segunda edición de la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, que este año se realizará con una temática especial de Día de Muertos y promete una jornada llena de color, energía y participación comunitaria.

La actividad tendrá lugar del 24 al 26 de octubre, con más de 300 eventos simultáneos en los 32 estados de la República, donde se espera la participación de más de 400 mil jóvenes, acompañados de sus familias, amistades… ¡y hasta sus lomitos!

Este encuentro forma parte de la estrategia nacional “Por la Paz y Contra las Adicciones”, y es posible gracias a la colaboración entre el IMJUVE, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), así como instituciones educativas como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y los gobiernos estatales a través de sus instancias de juventud.

“Queremos que las juventudes se apropien del espacio público y celebren nuestras tradiciones de forma saludable, con una jornada que promueva la actividad física, la integración familiar y la cultura de paz”, señaló el Director General del IMJUVE, Abraham Carro Toledo.

La convocatoria está abierta para todas y todos: no importa cómo te muevas, ya sea en bicicleta, patines, patineta, corriendo, en carriola o silla de ruedas, esta es una experiencia gratuita, abierta e incluyente, pensada para que nadie se quede fuera del movimiento.

Y para darle un toque único y festivo, ¡ven disfrazado con motivos del Día de Muertos! Hagamos de esta rodada y carrera una explosión de color, tradición y alegría que celebra nuestras raíces, mientras avanzamos juntos hacia ciudades más seguras, saludables y llenas de vida para las nuevas generaciones.

Las rutas y puntos de encuentro se podrán consultar en las redes sociales oficiales del IMJUVE, invitamos a las y los jóvenes a participar y divertirse en esta #RodadaJoven.

Link de registro: https://bit.ly/47jXbRV