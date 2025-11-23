Uruapan, Mich. 23 de Noviembre del 2025 – Un auto fue consumido por las llamas en la colonia La Basilia de la ciudad de Uruapan, sin que se reportaran personas heridas. Las causas del siniestro son desconocidas.

Fue la madrugada de este domingo, cuando vecinos de la avenida San Isidro, detectaron la unidad incendiandose y solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

El reporte movilizó a los Bomberos, así como personal de la SEDENA, Guardia Civil, y Seguridad Pública, estos últimos acordonaron la zona para garantizar la seguridad durante las labores de auxilio.

Se pudo conocer que el coche siniestrado corresponde a un Volkswagen Fox, que terminó convertido en chatarra, sin que se reportaran personas heridas.

En el sitio no se localizó al propietario del coche quemado, por lo que fue remolcado a un corralón oficial, en tanto que ya serán los peritajes de las autoridades competentes, los que determinen las causas que dieron origen a la quemazón.