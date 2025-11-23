Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al concierto inaugural de la edición número 59 del Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez, que contará con la participación especial de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem).

El programa contará con la participación del director invitado Artur Pinho Maria, quien dirigirá un repertorio conformado por obras de Bach, Morandi, Fragoso, Caccini, Glinka y Lemmens. Destacado director portugués con amplia trayectoria en Europa y América, cuenta con formación en el Conservatorio Superior de Música de Gaia y experiencia al frente de importantes orquestas y coros sinfónicos.

Además, formarán parte de la inauguración el organista español Pedro Sánchez, del Real Monasterio del Escorial, y la soprano polaca Agnieszka Slawinska, quienes se unirán a la Orquesta Sinfónica de Michoacán para ofrecer una experiencia musical de gran nivel artístico en este inicio de festival.

La presentación se realizará el viernes 28 de noviembre de 2025, a las 21:00 horas, en la Catedral de Morelia. La entrada será con boletos de cortesía, disponibles a partir del 17 de noviembre y hasta agotar existencias, en las oficinas del Festival Internacional de Órgano, ubicadas en Boulevard García de León 1775, colonia 5 de Diciembre, en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

La majestuosa Catedral de Morelia será nuevamente escenario de este encuentro que celebra el legado del órgano histórico y el talento artístico que distingue a Michoacán. La Secum invita a la ciudadanía a ser parte de esta experiencia y a disfrutar de la música que da identidad y vida cultural al estado.