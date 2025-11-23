La Piedad, Mich.- 23 de Noviembre de 2025.- Dos hermanitas quedaron gravemente lesionadas, luego de que la motocicleta en la que viajaban junto con sus papás, chocara contra una camioneta en la carretera La Piedad – Ecuandureo.

Al lamentable accidente se registró esta tarde, a la altura del acceso a la comunidad de El Pandillo, donde colisionaron una camioneta Toyota Sienna de color plata y una moto negra, en la que viajaban los cuatro integrantes de una familia.

Los ocupantes del motociclo salieron disparados y golpearon fuertemente al caer, resultando con heridas graves, Mila Ximena N., de 10 meses, y Yamilet N., de 6 años de edad, mientras que sus padres Jesús y Karla ambos de 23 años, quedaron con lesiones menos graves.

Paramédicos de Emergencias Radio Auxilio Voluntario (ERAV), así como de Rescate y Salvamento atendieron a los afectados y los trasladaron al Hospital General de La Piedad.

Oficiales de la Guardia Nacional realizaron los correspondientes peritajes y aseguraron las unidades involucradas, para que las autoridades competentes sean las que determinen responsabilidades.