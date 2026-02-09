Morelia, Mich.— 09 de febrero de 2025.- El Poder Judicial del Estado inauguró la exposición gráfica documental “Cuando el amor y el desamor se escriben”, una muestra que revela cómo las emociones, los vínculos afectivos y los conflictos sentimentales también han quedado plasmados en los expedientes judiciales a lo largo de la historia.

A través de la Dirección de Archivos del Poder Judicial y del Archivo Museo Histórico, la exposición reúne una selección de siete expedientes judiciales correspondientes al periodo de 1901 a 1942, provenientes de los distritos de Morelia, Tacámbaro, Zamora y La Piedad.

La muestra incluye cartas, postales y fotografías que en su momento fueron utilizadas como evidencias legales para la resolución de conflictos, fungiendo como testimonios de promesas incumplidas, confesiones de adulterio o pruebas de relaciones consideradas prohibidas en su época.

Estos documentos permiten observar la evolución de las normas sociales, el lenguaje amoroso y la estructura familiar en Michoacán durante el siglo XX. Asimismo, humanizan el quehacer judicial al evidenciar que detrás de cada expediente existen historias marcadas por emociones, tragedias y relaciones personales.

Más allá de su valor sentimental, la exposición destaca la importancia del archivo judicial como resguardo de la memoria histórica y social, al conservar testimonios de la vida cotidiana que, tras cumplir su función jurídica, se transforman en patrimonio documental.

La exposición “Cuando el amor y el desamor se escriben” se encuentra abierta al público en el Museo Histórico del Palacio de Justicia, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas.