Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- El Parque Zoológico “Benito Juárez” resguarda a dos grandes felinos rescatados el pasado fin de semana de un inmueble abandonado en Jiquilpan. La recuperación fue resultado de un operativo conjunto entre la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los ejemplares, un tigre de Bengala y una leona africana, fueron hallados en condiciones de abandono extremo. El tigre permanecía confinado en una jaula sin techo, mientras que la leona se encontraba amarrada del cuello a la misma estructura. Ambos animales estaban rodeados de basura y carecían de las condiciones mínimas de bienestar, lo que ponía en grave riesgo su salud.

Tras su aseguramiento, Profepa realizó el traslado de ambos animales al Zoológico de Morelia, donde recibieron atención médica inmediata. Actualmente permanecen en cuarentena, debido a que presentan deshidratación, desnutrición, parásitos y daño renal, derivados del prolongado maltrato y las condiciones insalubres en las que fueron mantenidos.

El director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina Ávila, mencionó que el equipo de guardanimales y médicos del recinto, trabaja de manera permanente para tratar de revertir los daños y brindarles una segunda oportunidad de vida, reafirmando el compromiso de la institución con la conservación, preservación y el bienestar de la fauna silvestre, tal como se ha hecho en rescates anteriores.

Derivado de estos hechos, enfatizó que la Profepa abrió una carpeta de investigación por la posesión ilegal de especies y maltrato animal, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Medina Ávila recordó a la ciudadanía que la tenencia y el abandono de fauna silvestre son delitos, y reitera su llamado a denunciar cualquier acto que atente contra la vida y dignidad de los animales. Añadió, que la protección de la fauna es una responsabilidad compartida y una acción clave para la conservación de nuestro entorno.