Madero, Mich. – Lunes 09 de febrero de 2026.- Un hombre ejecutado de un balazo en la cabeza fue encontrado tirado a la orilla de la carretera que conduce de Villa Madero hacia la población de Yoricostio, informaron autoridades policiales.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este lunes y lo reportaron varias personas al número de emergencias 911. Después llegaron unos patrulleros locales, quienes confirmaron la situación y acordonaron el área.

Según las fuentes, el interfecto no está identificado, él tenía entre 60 y 65 años de edad, era de complexión media, piel morena, cabello corto y de barba recortada; además, vestía un pants negro playera azul y chamarra negra.

En el sitio se presentaron los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes emprendieron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.