Morelia, Michoacán; 24 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de su Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), en colaboración con la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (Dgetaycm), llevaron a cabo el corte de listón con el que quedó formalmente inaugurada la Expo Agro Morelia 2025.

El evento tiene lugar en la Plaza San Agustín y es fruto de la vinculación emprendida por la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

El objetivo es impulsar y apoyar las actividades productivas del área rural del municipio, así como fortalecer el desarrollo del campo, abriendo nuevas oportunidades de comercialización para productores, estudiantes y familias de las comunidades.

El titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, expresó: “A nombre del presidente Alfonso Martínez, queremos felicitar a todos los alumnos que están haciendo un esfuerzo en su preparación y formación para aprovechar el gran potencial que tiene Michoacán, al ser un estado con una evidente vocación agropecuaria”.

En la ceremonia de inauguración también se contó con la presencia de Juan Carlos Vázquez Murillo, enlace de la Dgetaycm en el estado de Michoacán; Alfonso Miranda Benítez, director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 240 de Jungapeo; entre otras personalidades y asistentes.

Es así que, durante este 24 y 25 de octubre, alrededor de 200 estudiantes de 25 planteles de cinco regiones de Michoacán expondrán su oferta académica y ofrecerán los productos que realizan en sus instituciones educativas en municipios como Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Tepalcatepec, Tarímbaro, Nueva Italia, Indaparapeo y Zitácuaro, entre otros.

Cabe destacar que algunas de las carreras que se ofertan en los 25 planteles de las cinco regiones del Estado de Michoacán son: Técnico en Ecología, Técnico en Enfermería, Técnico Laboratorista Clínico, Acuacultura, Pesca Deportiva y Buceo, Producción Industrial de Alimentos, Técnico Químico Farmacéutico, Técnico en Nutrición Humana y Técnico en Laboratorista Químico.