Uruapan, Mich.- 9 de octubre de 2025.- Habitantes de la comunidad de San Lorenzo mantienen bloqueada la carretera Uruapan-Los Reyes desde la noche del miércoles, en protesta por la detención de su Jefe de Tenencia, quien fue asegurado por autoridades mientras portaba un arma de fuego.

De acuerdo con los reportes, la aprehensión fue realizada por los elementos de los tres órdenes de gobierno durante la tarde del miércoles. Horas después, pobladores salieron a la vialidad para exigir la liberación del funcionario comunal.

La mañana de este jueves, el bloqueo persiste a la altura de la comunidad de San Lorenzo. Los manifestantes advirtieron que no se retirarán del lugar hasta que su autoridad local sea puesta en libertad.