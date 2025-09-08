Morelia, Michoacán; 08 de septiembre de 2025.- De cara a la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), el Gobierno de Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura) inauguró la exposición fotográfica “Portugal es arte”, actividad impulsada en coordinación con la Embajada de Portugal, país invitado en esta edición.

Durante la inauguración de la muestra, que se ubica en el parque lineal del Boulevard García de León, la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, recordó que esta actividad va encaminada al proyecto de la administración municipal de hacer accesible la cultura para todas y todos los morelianos.

En ese sentido mencionó que, a través de la Fillm, que se desarrollará del 26 de septiembre al 05 de octubre en la Plaza de Armas, no solo se trabaja para promover la lectura, sino que se impulsan diversas expresiones artísticas, por medio de presentaciones y, en este caso, muestras fotográficas en honor al país invitado en esta cuarta edición, en las que se muestra la riqueza cultural, histórica, arquitectónica y natural del país ibérico.

“Esta exposición nos permite continuar posicionando este trabajo que es llevar la cultura a todos los rincones de Morelia, es tener una ventana abierta constantemente a la cultura para todas y todos los ciudadanos. Estas fotografías nos hablan de la riqueza arquitectónica, histórica y literaria de nuestro país invitado”, resaltó Fátima Chávez.

A su vez, el embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho, reiteró su agradecimiento por tener a su nación como país invitado y eje de las muestras fotográficas que se realizarán a lo largo de la Feria del Libro.

Cabe destacar que esta misma muestra también se instalará en el campus del Tec Milenio, mientras que el próximo 26 de septiembre se inaugurará la exposición “José Saramago. Volver a los pasos dados”, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Morelia.

Durante la inauguración también estuvieron presentes la agregada cultural de la Embajada de Portugal, Luisa Fernandes; el escritor Luis Peixoto; así como el rector de la Universidad Latina de América (UNLA); Jesús Vivanco Rodríguez.

La exposición se encuentra en el Boulevard García de León, entre las calles Sargento Manuel de la Rosa y General Manuel de la Peña y Peña, y permanecerá hasta el próximo 15 de octubre.