Morelia, Mich.- Lunes 08 de septiembre de 2025.- Un incendio de domicilio se registró en la colonia Las Margaritas, ubicada en la ciudad de Morelia, hecho que sólo dejó daños materiales, informaron fuentes de rescate.

Lo anterior ocurrió la tarde noche de este lunes en una vivienda localizada en la calle Prolongación de Zinc. Trascendió que en el sitio había bastante basura acumulada.

La emergencia fue reportada al 911, después acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes sofocaron la lumbre. En las labores de ayuda participó la Policía Morelia.