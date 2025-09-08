Morelia, Mich.- Lunes 08 de septiembre de 2025.- A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a al menos tres sujetos enfurecidos vandalizando los cristales de un camión de pasajeros y retando al chofer a descender de la unidad. La referida situación se registró este lunes en la ciudad de Morelia, comentaron fuentes allegadas al tema.

#Video | Encolerizados sujetos dañan cristales de camión de pasajeros al norte de #Morelia pic.twitter.com/qZU4KWNcqZ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 9, 2025

En el material vidográfico se aprecia que en mencionado transporte público también viajan algunos niños y mujeres, quienes temerosos se quedan espectantes de lo que está sucediendo. Ante la insistencia retadora de los encolerizados individuos para que el conductor saliera del automotor, éste último les gritó: “¡Nadie viene haciendo nada malo y aquí están las personas de testigos!”.

Trascendió que la incivilizada situación tuvo lugar sobre la Avenida Morelos Norte esquina con calle Sierra de Pichátaro, a la altura de la colonia Santiaguito, en el sentido del Libramiento Norte hacia el Monumento al Pípila. Se espera que las instancias competentes investiguen el caso, el cual presuntamente se derivó de un hecho de tránsito.