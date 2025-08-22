Morelia, Michoacán; a 22 de agosto del 2025.- Ca Secretaría de Cultura del municipio (SeCultura) inauguró la exposición fotográfica “Gabriele Basilico: Transformaciones del paisaje contemporáneo”, en la Galería del Centro Cultural Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte de la iniciativa del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, por impulsar más actividades y abrir espacios a las expresiones artísticas.

“Con esta muestra, el Gobierno de Morelia refuerza su compromiso de fomentar el libre acceso a la cultura a la ciudadanía, además de enriquecer la cartelera cultural y continuar promoviendo el nombramiento de Morelia como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO”, así lo señaló la titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, en el marco del acto protocolario de inauguración.

Esta exposición, de 77 fotografías, acerca por primera vez al público mexicano una muestra individual de la obra de Gabriele Basilico, nunca antes realizada, basada en la reflexión sobre la relación entre fotografía y arquitectura, además de captar el crecimiento de los espacios urbanos postindustriales, la gentrificación y el equilibrio entre el legado de la arquitectura histórica de una ciudad y las construcciones contemporáneas.

La secretaria de Cultura enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional, las relaciones internacionales y con la ciudadanía para continuar impulsando el arte en la capital del estado, lo anterior, ya que esta muestra fotográfica se realizó gracias al trabajo conjunto con la Embajada de Italia en México, a través de su Instituto Italiano de Cultura y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la UNAM, por medio de su Centro Cultural en Morelia.

Gabriele Basilico (1944-2013) fue uno de los grandes fotógrafos italianos y es considerado uno de los grandes maestros de la fotografía contemporánea italiana y europea. A lo largo de casi 40 años de trayectoria, Basilico desarrolló lo que él mismo llamaría una “obsesión urbana”, además de captar la relación entre el hombre y el espacio construido.

En el evento de inauguración, también estuvieron presentes Pietro Riccardo Lembo Islas, cónsul honorario de Italia en Michoacán; Luis Felipe Rodríguez Cruz, coordinador de la UNAM Centro Cultural Morelia; y Luis Alejandro Pérez Ortiz, secretario de Investigación y Posgrado de la ENES Morelia. La entrada a la exposición es gratuita y permanecerá hasta el próximo 13 de noviembre.