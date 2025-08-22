Morelia, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público al concierto “Ecos del México del siglo XIX”, que se llevará a cabo este sábado 23 de agosto a las 11:00 horas en el segundo patio del Centro Cultural Clavijero, dentro de la segunda temporada del ciclo “Piérdele el miedo a la música” y del proyecto Sala en Sala.

El recital estará a cargo del Ensamble Danaus, acompañado por estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En esta ocasión se contará con la participación de los solistas: David Ramírez (flauta), Monserrat García (oboe), Citlalli Rosas (clarinete), Everardo Gastélum (fagot) y Jenny Cárdenas (corno francés).

La propuesta musical ofrece un recorrido por el México decimonónico mediante obras de Melesio Morales, Guadalupe Olmedo, María Garfias, Cenobio Paniagua, Ernesto Elorduy y Ricardo Castro. Sus composiciones, adaptadas para Harmoniemusik (doble quinteto de alientos), permitirán al público redescubrir el esplendor de los grandes clásicos nacionales.

El Ensamble Danaus, cuyo nombre alude a la mariposa monarca y a su raíz michoacana, se ha consolidado como uno de los principales quintetos de aliento del país. Su trayectoria incluye presentaciones en festivales de relevancia nacional y reconocimientos en programas como Música Raíz México y México en Escena Grupos Artísticos 2025.

El programa presentará piezas como Fulge la stella, Quartetto, ¡Dios salve a la nación!, Atzimba, La campana de la independencia, La Farfalleta e Il sospiro d’amore. La Secum reitera su invitación a todas y todos a disfrutar de manera gratuita esta experiencia sonora que celebra la música mexicana en uno de los recintos culturales más importantes de Michoacán.