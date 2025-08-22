Uruapan, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado, realizaron un operativo en el que fueron detenidos tres hombres vinculados con una célula delictiva dedicada a la extorsión, uno de ellos menor de edad.

Como parte de un despliegue operativo conformado por tareas de inteligencia y análisis, los agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada, en conjunto con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, lograron ubicar y asegurar a los implicados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados formaban parte de una organización criminal señalada por extorsionar a diversos negocios, y están relacionados con al menos diez carpetas de investigación.

La SSP reitera su compromiso en el combate a la extorsión, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de las familias michoacanas. Asimismo, recuerda a la ciudadanía que la línea 089 de denuncia anónima está disponible las 24 horas del día para reportar cualquier intento de extorsión.