Morelia, Michoacán; 29 de noviembre de 2025.- La administración encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su compromiso con el medio ambiente, al concluir el taller “Internalización de Principios y Valores para la Sustentabilidad”, impartido por el representante en México de la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, Doctor Mateo Castillo Ceja.

Este espacio formativo fue coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas), para reforzar la visión institucional hacia políticas públicas responsables, integrando los valores éticos que promueve la Carta de la Tierra en las prácticas de gobierno y en la participación social.

Durante tres días, las y los servidores públicos de diversas dependencias municipales, junto con estudiantes del programa “Guardianes del Medio Ambiente” cursaron esta capacitación. De esta forma, profundizaron en dinámicas, reflexiones y herramientas que impulsan una nueva manera de comprender la sustentabilidad.

La encargada de despacho de la Secretaría de Medio Ambiente, Ireri Rivera García, destacó que “Este tipo de procesos posicionan a Morelia como un referente en la adopción de principios globales, comprometidos con la protección del entorno y el bienestar de las futuras generaciones”.

Subrayó que la presente administración avanza con pasos firmes hacia un modelo de ciudad más resiliente y sustentable.

Como parte fundamental del taller, se llevó a cabo la presentación y firma oficial del documento de adhesión a la Carta de la Tierra. El documento firmado con anticipación por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recibió las rúbricas del Doctor Mateo Castillo e Ireri Rivera García.

También firmaron como testigos: el rector de la Universidad Latina de América (UNLA), Jesús Vivanco Rodríguez; y Anna Gallegos Jiménez, estudiante de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia.

Con este acto, el Gobierno Municipal reafirma su visión de largo plazo y su voluntad de impulsar políticas innovadoras para consolidar a Morelia como la mejor ciudad para vivir, más sustentable, alineada a estándares globales y fortalecida por la participación activa de la ciudadanía.