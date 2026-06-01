Morelia, Michoacán, 1 de junio de 2026.- Para blindar los procesos electorales y garantizar la idoneidad de quienes aspiren a un cargo de elección popular, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla refirió que Michoacán contará con una nueva Comisión Auxiliar. Este órgano aprobado por el Congreso del Estado, se encargará de investigar, de forma conjunta con instituciones de seguridad, las propuestas de las personas que contenderán en las elecciones tanto federales como locales.

El mandatario estatal detalló que, en el ámbito local, la comisión mantendrá una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Inteligencia Patrimonial de Michoacán. A través de este esfuerzo interinstitucional, se verificarán los antecedentes y perfiles de las y los candidatos.

Ramírez Bedolla puntualizó que, en caso de que estas revisiones detecten alguna situación de riesgo, serán los propios partidos políticos quienes tendrán la responsabilidad final de determinar si registran o no dichas candidaturas.

“Se turnarán las solicitudes de registro de las personas candidatas -tanto de partidos políticos como de candidaturas independientes- a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional, asegurando un filtro riguroso en todos los niveles”, refirió el gobernador.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, precisó que la operatividad inicial dependerá del compromiso de las fuerzas políticas, ya que corresponderá a cada partido entregar formalmente la lista de las personas que integrarán sus propuestas de candidatura.

Manifestó que la Comisión Auxiliar estará formalmente integrada por tres consejerías locales, las cuales darán seguimiento e imparcialidad a los trabajos de verificación para garantizar la certeza ciudadana en el estado.