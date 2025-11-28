Huiramba, Michoacán, 28 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el libramiento Tupátaro-Cuanajo, el cual impulsará el arribo del turismo y el desarrollo económico de los artesanos fabricantes de muebles de la región, así como la gastronomía típica.

“Hoy venimos a constatar esta obra que le da una vialidad digna a Tupátaro que conecta con Cuanajo, y con la autopista Morelia-Pátzcuaro” señaló el mandatario.

Resaltó que durante la administración estatal, se rehabilitó la carretera Tupátaro a Cuanajo, así como de Tupátaro a la autopista, lo cual permitirá una movilidad ágil y segura para más de 7 mil 500 habitantes de comunidades pertenecientes a Pátzcuaro y Huiramba.

Mientras que Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas refirió que la rehabilitación del libramiento y de los otros dos tramos carreteros se realizó en dos etapas, y en total se destinaron 27 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales.

Informó que a través del programa Michoacán Construye se han logrado rehabilitar mil 800 kilómetros de caminos de competencia estatal, lo cual mejora la calidad de vida de los habitantes de los diversos municipios.

Acompañaron al gobernador Roberto Monroy García, secretario de Turismo; José Humberto García Domínguez, presidente municipal de Huiramba; Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro; Andrés Granados Lara, presidente del Consejo Comunal de Tupátaro; Vanesa López Carrillo, diputada federal, distrito; Antonio Salvador Mendoza Torres, diputado local, distrito 15 y Antonio Aparicio, jefe de tenencia de Cuanajo.