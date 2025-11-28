Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2025.- Con la llegada de la temporada invernal, en la cual hay menor exposición solar, se registra el incremento de casos de trastorno afectivo estacional (TAE), por lo que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a estar atenta a los cambios de ánimo, y recuerda que tiene a su disposición una sólida red de apoyo profesional para la salud mental.

Este trastorno no es solo “tristeza invernal”, es un tipo de depresión que ocurre cíclicamente, inicia generalmente en otoño y termina con la llegada de la primavera, está asociado a la reducción de horas de luz solar y puede afectar seriamente la calidad de vida.

Algunos de los síntomas son apatía y desánimo persistente, fatiga extrema y sensación de sueño excesivo, aumento del apetito, especialmente por carbohidratos y consecuente, aumento de peso, dificultad para concentrarse y pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban.

La SSM invita a quienes identifiquen estos síntomas en sí mismos o en sus seres queridos a buscar apoyo de inmediato, pueden comunicarse a la línea telefónica Hablemoos que ofrece atención inmediata, confidencial y gratuita por personal especializado, a los números 443 314 1617 y 443 315 9037.

Para casos que requieren seguimiento terapéutico y tratamiento presencial, la SSM cuenta con cinco Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), ubicados en Morelia, Zamora, Pátzcuaro, La Piedad y Lázaro Cárdenas, donde la atención en todos ellos es gratuita y de calidad.