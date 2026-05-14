Morelia, Michoacán, 14 de mayo de 2026. A través de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias celebradas en los últimos meses, el Tribunal de Disciplina Judicial ha consolidado acciones orientadas al fortalecimiento de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad institucional.

Del 15 de septiembre de 2025 a la actualidad, las magistradas y magistrados integrantes del pleno han conocido, analizado y resuelto diversos procedimientos administrativos de responsabilidad, recursos y asuntos relacionados con la función disciplinaria, garantizando en todo momento el debido proceso, la imparcialidad y el respeto a los principios que rigen la función jurisdiccional.

Asimismo, se ha dado continuidad a acciones encaminadas a fortalecer la cultura institucional y preventiva dentro del Poder Judicial, mediante el impulso de mecanismos de evaluación, actualización normativa y difusión de herramientas orientadas a consolidar un servicio público íntegro, profesional y cercano a la ciudadanía.

En este periodo también se han impulsado medidas orientadas a consolidar una cultura institucional basada en la ética, la prevención y la mejora continua, entre ellas la creación y difusión del Código de Ética y Conducta, acciones de capacitación relacionadas con violencia institucional y acoso sexual, así como trabajos vinculados con mecanismos de evaluación del desempeño y actualización normativa.

Durante la sesión ordinaria celebrada este miércoles, se aprobó un acuerdos orientado al fortalecimiento institucional, la transparencia y la atención integral de los procedimientos administrativos, con la implementación inicial, de mecanismos alternativos de solución de controversias en determinados procedimientos de responsabilidades administrativas, así como la incorporación del procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada, con el objetivo de privilegiar mecanismos más ágiles, eficientes y restaurativos dentro del ámbito disciplinario.

De igual forma, se analizó y aprobó la implementación de un sistema estadístico para el registro de quejas relacionadas con violencia de género y de las medidas de protección dictadas en consecuencia, procurando que esta información pueda ser de acceso público y contribuya al fortalecimiento de las políticas institucionales de prevención, atención y seguimiento en la materia.

Conviene recordar que, se refuerzan los canales institucionales de atención y seguimiento ciudadano, mediante estrategias enfocadas en fomentar la cercanía, la confianza y la transparencia en el actuar del Poder Judicial de Michoacán. Con la creación de un micrositio en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx que además de informar, cuenta con el Buzón Digital para el registro de quejas y denuncias.

Las magistradas y magistrados reiteran que el Tribunal de Disciplina Judicial mantiene un trabajo permanente orientado a consolidar un modelo de justicia basado en la ética, la responsabilidad y la confianza ciudadana, en concordancia con la visión humanista del Nuevo Poder Judicial de Michoacán.