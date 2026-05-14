Los Reyes, Mich.- Miércoles 13 de mayo de 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, en coordinación con elementos de la Guardia Civil, localizó y neutralizó un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en una zona serrana del municipio de Los Reyes.

De acuerdo con información oficial, la acción operativa derivó de trabajos de vigilancia aérea y terrestre desplegados en la región como parte de los operativos permanentes enfocados al combate de la delincuencia organizada y al fortalecimiento de la seguridad.

Durante recorridos de patrullaje y reconocimiento, los elementos detectaron un inmueble habilitado como laboratorio clandestino, donde fueron asegurados diversos equipos y sustancias químicas presuntamente empleadas para la fabricación de narcóticos sintéticos.

Entre lo decomisado se encuentran tres centrifugadoras, siete destiladoras, tres mezcladoras y tres reactores, además de dos galones con sustancia con características similares al hipoclorito de sodio y seis tanques de gas.

Las autoridades señalaron que este aseguramiento representa una afectación importante a la capacidad logística y financiera de grupos delictivos, al impedir la producción y distribución de sustancias ilícitas que ponen en riesgo la salud y seguridad de la población.

Finalmente, el inmueble y todo lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones correspondientes.

AGENCIA RED 113