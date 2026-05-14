La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Martín “N”, por su probable participación en la comisión del delito de aprovechamiento de bienes nacionales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Martín “N” invadió un predio, propiedad de la Nación, localizado en la comunidad de La Estación Queréndaro, del municipio de Zinapécuaro.

Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Martín “N” y lo pusieron a disposición del juez de Distrito en el estado, en el Centro Penitenciario de Readaptación Social, Lic. David Franco Rodríguez, en el municipio de Charo.

La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua.michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.