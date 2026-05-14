Morelia, Mich.- Jueves 14 de mayo de 2026.- Tres vehículos protagonizaron un aparatoso choque sobre la avenida Morelos Norte, en la salida a Salamanca, en el sentido de Tarímbaro hacia Morelia, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que únicamente hubo daños materiales.

🚨REPORTAN ACCIDENTE entre tres vehículos en la salida a Salamanca, entre Tarímbaro y Morelia; intenso tráfico en la zona ⚠️ #ÚltimaHora #carambola #Accidente



Vía #AlertaVialMorelia pic.twitter.com/q7EdEspzDP — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 14, 2026

El percance ocurrió durante la mañana de este jueves y tuvo lugar a la altura de la colonia Los Ángeles, casi frente a la calle Fresno. Lo anterior fue reportado al número de emergencias 911. Posteriormente acudieron paramédicos y patrulleros municipales.

Según las fuentes, los tripulantes de los automóviles involucrados resultaron ilesos. Entre las unidades siniestradas se encuentran un Kia rojo y un Chevrolet Aveo guinda.

Los oficiales de Hechos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron una grúa para retirar los automotores afectados.

Red 113