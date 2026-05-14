Morelia, Michoacán; 14 de mayo de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer el bienestar animal en la capital michoacana, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, realizó una intervención integral en instalaciones del Issste, a través del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), enfocada en la atención de la colonia felina que habita en las inmediaciones.

Mediante el programa TNR (Atrapar-Esterilizar-Retornar, por sus siglas en inglés), personal especializado llevó a cabo labores de captura ética, valoración médica, esterilización y seguimiento sanitario de ejemplares felinos, con el objetivo de mejorar sus condiciones de salud y mantener un control poblacional ordenado y humanitario.

Durante la jornada se colocaron trampas humanitarias, logrando la captura de 16 gatos. Como parte de las acciones realizadas, fueron esterilizados, vacunados, desparasitados y posteriormente retornados al sitio al encontrarse en condiciones clínicas estables. Asimismo, ejemplares juveniles y sociables quedaron bajo resguardo del IMPA para integrarse a los programas de adopción responsable y seguimiento veterinario.

Además, algunos de ellos recibieron atención especializada derivada de sus condiciones de salud, reforzando el compromiso del municipio por brindar atención digna y oportuna a los animales de compañía y fauna urbana.

La directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente impulsada por la administración municipal para fomentar una cultura de respeto y protección animal.

“Por instrucción del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, seguimos fortaleciendo acciones integrales que permitan mejorar las condiciones de vida de los animales en Morelia. Este tipo de jornadas no solamente ayudan al control poblacional, también garantizan atención médica, protección y una convivencia más responsable y empática con los animales de compañía”, señaló.

Como parte complementaria de la intervención, el IMPA también realizó capacitaciones dirigidas a personal del Issste sobre manejo ético de fauna felina, prevención del abandono y procedimientos adecuados de interacción y reporte, fortaleciendo la sensibilización institucional en materia de bienestar animal.

El Gobierno de Morelia refrenda así su compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la protección animal, la salud pública y la construcción de una ciudad más consciente y responsable con todos los seres vivos.