Cada 21 de agosto se conmemora el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, una fecha proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2017 con el propósito de rendir tributo a quienes han perdido la vida, han resultado heridos o han sufrido profundas secuelas a causa de actos terroristas en todo el mundo.

La jornada busca dar voz y visibilidad a las víctimas, reconocer su dignidad y garantizar que sus derechos humanos sean respetados, al tiempo que se promueve la solidaridad internacional. Además, este día resalta la importancia de ofrecer apoyo jurídico, médico, psicológico y social, así como de fomentar la memoria colectiva para evitar que estos hechos se repitan.

El terrorismo no solo afecta directamente a las personas atacadas, sino que también deja cicatrices en las comunidades y sociedades enteras. Por ello, este día nos invita a la reflexión, a la empatía y al compromiso de trabajar por un mundo más justo, pacífico y seguro.