Morelia, Mich.- Domingo 15 de febrero de 2026.- Una de las personas que resultaron gravemente heridas en un choque vehicular múltiple, registrado la noche del pasado sábado sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la desviación a Santiago Undameo, falleció mientras recibía atención hospitalaria, informaron fuentes policiales.

Se trata de Diego L., de 36 años de edad, quien tras el accidente fue auxiliado por paramédicos y trasladado al Hospital del IMSS Camelinas, donde los doctores hicieron lo posible por salvarle la vida, pero lamentablemente murió debido a la severidad de la lesiones que sufrió.

En el mismo nosocomio fueron internadas otras dos víctimas del percance, quienes responden a los nombres de Eliana Nitec y Lucía Ana M., de aproximadamente 38 y 43 años de edad, respectivamente.

El deceso de Diego fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y llevaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

RED 113 MICHOACÁN/ Redacción