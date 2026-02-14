Morelia, Michoacán, a 14 de febrero de 2026.- A construir una mejor sociedad y ser ejemplo para las futuras generaciones convocó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, a egresadas y egresados de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, al hacer entrega de cartas de pasante a integrantes de la Generación 2021-2026.

Ante un auditorio lleno, destacó la presencia de madres, padres y familiares de los recién graduados, al referir que eso habla de la importancia de la unión familiar para concluir objetivos y sueños.

Refirió que el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar las metas en la Universidad, por lo que agradeció a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como a sus titulares, al referir que las profesoras y profesores de esta carrera forman parte de ambas dependencias y no reciben salario por parte de la UMSNH.

La rectora agradeció a las y los jóvenes que la hayan elegido como madrina de generación, lo que dijo, genera un compromiso mucho más grande de seguir conduciéndose de manera honesta, y de que el recurso se continúe aplicando correctamente como se ha hecho. De igual forma, adelantó que la casa de estudios se encuentra trabajando para obtener la acreditación de este programa educativo.

Indicó que la formación de las y los estudiantes de esta carrera ha sido rigurosa, interdisciplinaria y ética, tras referir que la seguridad pública desde una perspectiva contemporánea no se limita solamente a la contención del delito sino que implica la comprensiòn de fenómenos sociales, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, el uso del conocimiento científico y la actuación responsable del Estado a favor del bienestar colectivo.

Ustedes, añadió, egresan con herramientas técnicas analíticas pero también con una formación humanística, que la Universidad Michoacana siempre prioriza, donde nosotros nos comprometemos con la legalidad, la justicia y la dignidad de las personas.

Ávila destacó la incorporación plena y efectiva, así como sustantiva de las mujeres en esta licenciatura y en el ámbito de la Seguridad Pública, al referir que eso no es una concesión sino una condición indispensable para que las instituciones sean màs democráticas, más eficaces y socialmente legítimas, “el dìa de hoy están egresando 117 mujeres y 72 hombres, eso habla precisamente de cómo se rompen esas barreras y esos pensamientos donde se señala que las mujeres todavía no estamos listas para muchas cosas”.

La rectora invitó a los recién graduados a titularse lo antes posible, al tiempo que, refrendó el agradecimiento a la SSP, así como a la FGE por abrir las puertas para que egresadas y egresados nicolaitas puedan incorporarse al campo laboral en dichas instituciones.

De igual forma, reconoció el apoyo de las y los jóvenes, quienes durante sus años de formación participaron en la logística de diversos eventos de la UMSNH. “Confiamos en todas y todos ustedes, en que irán por el buen camino, en que seguirán construyendo una mejor sociedad, en que ustedes serán ejemplo para las futuras generaciones, enhorabuena, que sigan creciendo personal y profesionalmente, felicidades”.

Con la representación del secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, el subsecretario de Operación Policial, Ramses Vega Sayavedra, precisó ante los graduados que la formación que han recibido está sustentada no sólo en conocimientos técnicos sino también en los valores nicolaitas, tales como el sentido de solidaridad, humanidad y respeto hacia los demás.

La seguridad, añadió, no se sostiene únicamente con instrumentos o tecnología, se sostienen con quienes como ustedes han cultivado una formación integral y están dispuestos a ejercerla con responsabilidad, respeto, valor y compromiso social, “al integrarse al campo laboral confío en que ejercerán su profesión con la convicciòn de que su labor no sólo protege, sino que también dignifica, humaniza y fortalece el tejido social de Michoacán”.

En representación del fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, la fiscal Regional, Marisol Moreno Álvarez, destacó la labor de las y profesores que aunado al trabajo que desarrollan en las dependencias a las que pertenecen comparten sus conocimientos con las y los estudiantes. “A quienes hoy concluyen esta licenciatura muchas felicidades y éxito”.

Por su parte, el director de la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios (EESI), Julio César Sánchez, comentó ante las y los egresados que están formados para proteger derechos, para esclarecer la verdad, para garantizar justicia con ética y rigor técnico. “En cada investigación forense, en cada intervención de seguridad, en cada análisis y en cada decisión, llevarán consigo no sólo protocolos, sino también humanidad y sentido ético. Esa es la mayor exigencia de nuestra profesión, actuar siempre con respeto a la dignidad humana y con apego estricto a la ley”.