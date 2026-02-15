Salvador Escalante, Mich.- Domingo 15 de febrero de 2026.- Dos mujeres fallecieron y tres personas más resultaron heridas al desbarrancarse una camioneta sobre el kilómetro 04+500 de la carretera Opopeo-Tacámbaro, dentro del municipio de Salvador Escalante.

De acuerdo con autoridades policiales, el percance se registró durante la noche de ayer sábado, a la altura de la desviación a la comunidad de Santa Juana. En el sitio una de las víctimas murió y cuatro más resultaron lesionadas; las sobrevivientes fueron auxiliadas por paramédicos y trasladadas a un hospital, pero una de ellas perdió la vida mientras recibía atención médica.

Trascendió que una de las finadas respondía al nombre de Cristina Margarita, de 31 años de edad, y la otra fue identificada como Anabel. Los nombres de los heridos no han sido revelados.

Según las fuentes, al parecer las mencionadas personas habían salido de Guanajuato y se dirigían a Pátzcuaro o Salvador Escalante, pero en el trayecto su vehículo se salió intempestivamente del camino y cayó a un barranco.

La situación fue reportada al número de emergencias; posteriormente llegaron rescatistas y policías, quienes efectuaron las acciones conducentes. Asimismo, los elementos de la Unidad de Atención Inmediata, dependientes de la Fiscalía Regional, se encargaron de las averiguaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

