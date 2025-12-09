Morelia, Michoacán; 09 de diciembre de 2025.- Con el compromiso de promover las raíces, las historias y el patrimonio de la ciudad, concluyó con éxito una nueva edición del Curso de Formadores Culturales, impulsado por el Gobierno de Morelia bajo la encomienda del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que este programa que se ha posicionado en el interés de la población, contribuye de manera significativa a la capacitación y actualización de las y los agentes culturales de la capital michoacana.

“Desde la Secretaría de Cultura buscamos impulsar una ciudadanía informada que, además de amar a su ciudad, disfrute de sus historias, de la riqueza cultural que guarda cada espacio, y del patrimonio que como morelianos estamos obligados a cuidar y conservar, ya que todo es parte de nuestra identidad”, subrayó Chávez Alcaraz.

Durante cuatro meses, las y los participantes adquirieron conocimientos generales sobre la historia de Morelia, desde su fundación hasta sus principales transformaciones; estudiaron momentos históricos clave y su influencia en la identidad moreliana; así como sitios emblemáticos, personajes destacados y lugares de interés de la ciudad.

Bajo la guía del maestro Víctor Flores, también se profundizó en la importancia del nombramiento del Centro Histórico como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), además del valor cultural, histórico y arquitectónico que convierte a Morelia en una joya colonial.

Con estas acciones, la Secretaría de Cultura de Morelia reafirma su compromiso de acercar la cultura, la historia y la riqueza del patrimonio a la ciudadanía, consolidando la mejor ciudad para vivir, más informada, participativa y orgullosa de su identidad.