Cuitzeo, Mich.- Viernes 09 de enero de 2026.- Los cuatro jóvenes descuartizados y encostalados, hallados durante la mañana de ayer jueves afuera de la plaza comercial de Texticuitzeo, ya fueron identificados; entre ellos se encuentran tres adolescentes, informaron autoridades policiales.

Las víctimas respondían a los nombres de Kevin, de 15 años de edad, laboraba en la instalación de escenarios para eventos; César, de 17 años, comerciante y ayudante de albañil; Yovany y/o Giovani, de 17 años, quien vendía aguas frescas en un tianguis; y Diego Javier, de 20 años, de oficio vendedor de cocos y aguas frescas de crema de coco.

Los interfectos fueron reconocidos y reclamados por sus familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Tres de los susodichos tenían su domicilio en el municipio de Cuitzeo.

De acuerdo con las investigaciones, los ahora occisos habrían sido privados de la libertad, torturados, mutilados y posteriormente abandonados en el exterior del mencionado tianguis textil, ubicado en el kilómetro 45.3 de la carretera libre Morelia–Salamanca.

Asimismo, las fuentes indicaron que dos de los dos menores de edad fueron privados de la libertad cuando viajaban a bordo de una motocicleta en la población de Jeruco.

Las diligencias continúan para esclarecer el múltiple homicidio.

En cuanto al sujeto desmembrado y dejado en varios costales por delincuentes la mañana del pasado lunes 5 de enero, él permanece en calidad de no identificado.