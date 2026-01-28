Uruapan, Mich.- 28 de enero de 2026.- Dos hombres desconocidos fueron asesinados a tiros en una pizzería ubicada ena colonia El Colorín, de la ciudad de Uruapan, por pistoleros que huyeron en una motocicleta.

Trascendió que minutos después de las 19:00 horas sujetos armados arribaron al negocio denominado “Giuseppe Pizza”, ubicado en la esquina de las calles Costa Rica y Bolivia, donde abrieron fuego en contra de dos masculinos y después huyeron para evitar ser detenidos.

Tras recibir el reporte del atentado, al lugar se movilizaron paramédicos locales, pero a su llegada confirmaron que los dos hombres ya no tenían signos vitales, por ello, la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado.

En la zona se desplegó un fuerte operativo policiaco y militar sin embargo, no se logró ubicar el paradero de los homicidas.

Hasta el momento el municipio de Uruapan acumula al menos 16 homicidios durante el presente mes de enero:

10 de enero. Asesinan a joven jornalero en ataque armado en la colonia El Chilar, en Uruapan.

11 de enero. Joven asesinado a balazos en un domicilio, al oriente de Uruapan.

12 de enero. Hombre ejecutado en vivienda de la colonia Valle de San Pedro.

14 de enero. A balazos matan a un hombre en carnicería de Uruapan.

16 de enero. Sicarios irrumpen en vivienda al oriente de Uruapan y matan a un joven.

17 de enero. Asesinan a dos hombres dentro de una vivienda en la colonia El Planetario, en Uruapan.

19 de enero. Se registra homicidio en la colonia Casa del Niño, Uruapan.

22 de enero. Hombre asesinado a balazos en La Cedrera de Uruapan.

23 de enero. Joven asesinado a balazos en la colonia Benito Juárez de Uruapan.

24 de enero. Asesinan a tiros a un joven a una cuadra de la Pérgola Municipal de Uruapan.

24 de enero. A balazos matan vendedor de aguacate, San Lorenzo.

27 de enero. Ejecutan a un hombre al poniente de Uruapan.

27 de enero. Pistoleros matan a “El Güerito” en la colonia Inguambo, en Uruapan .

28 de enero. Delincuentes ejecutan a dos hombres en pizzería de la colonia El Colorín, en Uruapan.