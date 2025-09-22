Morelia, Mich.- Lunes 22 de septiembre de 2025.- Los dos jóvenes que murieron cuando su motocicleta fue embestida por un vehículo Razer sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, ya están identificados, informaron autoridades policiales.

Las víctimas respondían a los nombres de Jaime y Jorge, de 24 y 29 años de edad, respectivamente. La tragedia ocurrió la noche de ayer domingo a la altura de la población de La Estancia, municipio de Morelia, cerca de la fábrica de jabón La Corona.

Trascendió que en el lugar también el Razer acabó volcado luego de impactar el motociclo de los susodichos. El conductor del automotor siniestrado se dio a la fuga. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las diligencias del caso.

RED 113