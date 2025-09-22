Morelia, Michoacán, 22 de septiembre de 2025.- El sabor y la gastronomía de Cotija se reunirán en la octava edición de la Feria de la Tostada que se realizará del 25 al 28 de septiembre en su plaza principal, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Nancy Zepeda Maldonado, directora de Turismo del municipio señaló en rueda de prensa que Cotija no solo es su queso, sino una amplia riqueza gastronómica que turistas y visitantes podrán disfrutar.

“Para este año esperamos la afluencia de 10 mil personas en los cuatro días, esperando dejen una derrama económica aproximada al 1.2 millones de pesos”, comentó Zepeda Maldonado.

Juan Salvador Galván, regidor de comercio de Cotija agregó que para este año se tiene confirmada la participación de 35 personas que prepararán tostadas de tinga, cueritos, hígado, entre otros ingredientes que sorprenderán a más de uno.

Guadalupe Maldonado Sandoval, quien elabora tostadas, afirmó que esta labor es un verdadero oficio que deja como satisfacción el deleitar el paladar de los asistentes que podrán adquirirlas desde los 35 pesos.

Para mayores detalles de la programación y actividades que se han preparado para este año, se puede consultar el Facebook: Gobierno de Cotija.