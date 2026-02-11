Zamora, Mich.- 11 de febrero de 2026.- Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a tiros durante la madrugada de este miércoles en la colonia 2 de Octubre en Zamora, sin que hasta el momento se tenga información sobre los responsables.

De acuerdo con reportes policiales, el sistema de emergencias C5 Sitec recibió una llamada ciudadana alertando sobre una persona lesionada por arma de fuego en la calle Lucio Cabañas, a la altura del número 12.

Los elementos de corporaciones policiales se trasladaron de inmediato al sitio, donde localizaron a un masculino con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Los uniformados procedieron a resguardar la zona para preservar indicios y solicitaron el apoyo de servicios prehospitalarios.

Paramédicos de Rescate arribaron al lugar y brindaron las primeras atenciones a quien fue identificado como Francisco Gerardo B. G., de 29 años de edad, vecino del mismo asentamiento, para posteriormente trasladarlo a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

En el sitio de la agresión, peritos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaron el procesamiento correspondiente y aseguraron al menos dos casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

Asimismo, se inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado detenciones relacionadas con el ataque.