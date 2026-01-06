Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, informó la detección del primer caso aislado de gusano barrenador del ganado, en el municipio de Madero, siendo hasta ahora el único registrado en el estado desde el inicio del brote de esta larva en México.

La incidencia fue confirmada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), luego de que un médico veterinario zootecnista notificara la presencia de miasis en un toro que fue descornado. El animal se encuentra en tratamiento y bajo vigilancia médica en el predio de la comunidad de El Gatal, donde se localizó el ejemplar afectado. Senasica verificó que los demás animales de las diferentes especies que se encontraban en la zona estuvieran sanos y libres de infestación.

Personal técnico especializado fue desplegado por el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) para fortalecer la vigilancia sanitaria en la zona. Estos grupos están conformados por personal técnico oficial y privado previamente capacitado para dar respuesta a una emergencia sanitaria, se realizan rastreos epidemiológicos y búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con autoridades estatales y federales.

Además se llevan a cabo reuniones informativas con ganaderos y autoridades locales para prevenir la propagación de la plaga. Asimismo, se está reforzando el sistema de monitoreo a través de puntos de verificación, delegados regionales y directores de Desarrollo Rural de los ayuntamientos.

De acuerdo con Senasica, a través de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA) se inspeccionaron y atendieron 509 bovinos, 36 equinos, 35 cerdos, 19 animales domésticos (perros y gatos), y hasta el momento no se han detectado moscas del gusano barrenador en otros municipios de Michoacán, lo que disminuye el riesgo de propagación.

La Sader exhortó a los ganaderos a mantener una constante revisión de las heridas en sus animales, y a reportar los casos o sospechas de gusaneras en heridas de animales vivos ya que ahí, la mosca deposita los huevos que originan la infestación. Es importante aclarar que estos reportes no representan un riesgo de cuarentena para el productor, pero se recomienda aplicar todas las medidas preventivas necesarias.