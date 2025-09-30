Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en el acto conmemorativo por el 260 Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, para honrar el legado de uno de los héroes de la Independencia de México.

En la ceremonia, el mandatario y autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de autoridades estatales, municipales y militares, montaron guardia de honor en el monumento ecuestre, ubicado en la plaza jardín que lleva el nombre del llamado Siervo de la Nación.