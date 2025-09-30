Zamora, Mich.- 30 de septiembre de 2025.- Una joven mujer fue ultimada con disparos de arma larga en la entrada de una tienda de abarrotes, según vecinos al momento de la agresión la víctima era acompañada de su hijo menor de edad, mismo que resultó ileso.

La mañana de este martes, la víctima ingresaba a realizar unas compras en dicho establecimiento ubicado en la calle Justicia de la colonia Primero de Mayo de Zamora, donde los criminales accionaron armas de grueso calibre en su contra y enseguida se dieron a la fuga.

Los hechos fueron reportados al sistema de emergencias acudiendo oficiales de la Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes encontraron a la fémina tirada en el acceso a una tienda entre las calles Del Sol y Margarita.

A su llegada paramédicos de Rescate confirmaron la muerte de Berenice S., T., de 23 años de edad, vecina de la zona. Hasta el momento el móvil del es desconocido.

Durante las primeras diligencias efectuadas por el personal de la Fiscalía General del Estado fueron embalados varios casquillos percutidos calibre. 223. Al término de las actuaciones el cadáver fue enviado al Semefo local para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento el municipio de Zamora acumula al menos 19 personas asesinadas durante el mes de septiembre, colocándola como la ciudad con mayor número de homicidios solo por debajo de Uruapan que suma 21 víctimas: