Tacámbaro, Mich.- Viernes 19 de diciembre de 2025.- Una persona lesionada y varios daños materiales fue el saldo de dos accidentes de tránsito registrados en distintos puntos de la región de Tacámbaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

Uno de los percances ocurrió alrededor de las 14:30 horas de este viernes sobre la carretera Tacámbaro–Chupio. En el sitio, una camioneta Chevrolet Captiva, color blanco, fue impactada por una revolvedora de cemento que se desprendió de la batea de una pick up.

Por fortuna, los ocupantes de la Captiva resultaron ilesos y únicamente sufrieron crisis nerviosa; de manera extraoficial se supo que se trata de los padres de la exalcaldesa de Turicato, Gisela Vásquez Alanís.

La emergencia fue atendida por paramédicos de Protección Civil y patrulleros locales, quienes realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Casi una hora después, sobre el libramiento de la cabecera municipal, a la altura del ex Puente Verde, un motorepartidor de aproximadamente 60 años de edad, identificado como Mario, derrapó y terminó herido.

Socorristas le brindaron las primeras curaciones al motorista y posteriormente lo canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica. Por último, unos agentes de vialidad se encargaron de las acciones conducentes.