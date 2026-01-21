Morelia, Mich.- Miércoles 21 de enero de 2026.- Una camioneta volcó en la zona norte de Morelia, mientras que al sur de la ciudad se registraron dos percances viales más, uno de ellos de motocicleta, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

La volcadura ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, a pocos metros de la avenida Morelos Norte, en las cercanías de la colonia Clara Córdoba y el fraccionamiento Santa Fe.

La mencionada unidad es de la marca Nissan, con caja seca y placas NA1988A, cuyos ocupantes resultaron ilesos. Elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo.

El segundo hecho tuvo lugar sobre la avenida Camelinas, frente a la avenida Solidaridad, donde un motorista quedó herido tras accidentarse en los carriles centrales. Patrulleros municipales auxiliaron al susodicho y efectuaron las acciones correspondientes.

Por último, sobre el Libramiento Sur, en las inmediaciones de Casa Michoacán y de la colonia Fuentes de Morelia, dos automotores protagonizaron un choque por alcance, el cual dejó mínimos daños materiales. Policías intervinieron para abanderar la zona y realizar los procedimientos respectivos.